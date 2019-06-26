Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği uyuşturucuyla mücadele ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu A.Ş, A.Y ve E.Ç'nin evlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını, H.K, G.K, M.B, H.B, M.T, T.G. ve R.A.K'nin ise uyuşturucu ticaretine aracılık yaptıklarını belirledi.

Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, H.K, G.K. ve M.B'den 14 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 300 lira, A.Ş, A.Y, H.B, M.T, T.G. ve R.A.K'dan ise 20,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş, A.Y. ve E.Ç. nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA