Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Ö.D'nin Vatan Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 50 gram eroin ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA