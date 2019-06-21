Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karataş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Akkent Parkı yakınlarında durumundan şüphelendikleri H.Ö, O.S. ve M.A'nın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

H.Ö'nün ikametgahında yapılan aramada ise 7,70 gram eroin bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.S. ve M.A. savcılıktaki sorguları sonrası serbest bırakıldı, H.Ö. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA