Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde park halindeki otomobile operasyon düzenledi.

Operasyonda M.A.K, H.A.T, A.T, Y.K. ve İ.Ç. gözaltına alındı. Zanlılarla 21 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA