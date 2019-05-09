Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği narkotim ekipleri, Güneykent Mahallesi ve çevresinde S.A. ile A.Ü'nün uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 2 zanlı adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramada, bin 763 uyuşturucu hap, 650 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA