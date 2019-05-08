Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği uyuşturucu ile mücadele ekipleri, Güneş Mahallesi'nde T.K. ve H.Ş'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 350 gram esrarla uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 730 lira ve 20 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA