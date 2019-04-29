Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te 7 kilogram uyuşturucu ele geçirilen araç sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kente uyuşturucu getirileceği ihbarı alan polis, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu doğu gişelerinde bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, gizli bölmede 6 paket halinde 7 kilogram esrar ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA