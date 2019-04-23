Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ü.T. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ü.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA