Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kolejtepe ve Süleymanşah mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 2 gram esrar, 8 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, bin 240 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K, H.Y, M.G, A.B, M.K. ve H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan F.K. ve H.Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA