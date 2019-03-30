Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, K.D'nin uyuşturucu ticaretiyle uğraştığını belirledi.

Zanlının Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda, 2 tabanca, 32 dolu fişek, 450 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 570 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.D. ve M.M, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA