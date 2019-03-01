Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'ne bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 89 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendiren bin 150 lira, bir ruhsatsız tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.T ve K.T emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA