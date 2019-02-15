Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yukarıbayır ve Cemal Gürsel mahallelerinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Söz konusu yerlerde yapılan aramada 47 gram esrar, 372 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, 14 gram eroin ve 2 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA