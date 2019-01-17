Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları operasyonlar ile uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi. Ekipler Sakarya Mahallesi'nde yaptıkları operasyon ile H.Y, M.Y, O.Y, M.C, M,Ş,Y ve M.U adlı şüphelileri gözaltına alırken İstiklal Mahallesi'nde de İ.Ç isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler şüphelilerin üst aramalarında esrar, metamfetamin ve bir miktar para ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucu ise hassas terazi, bir adet av tüfeği ve 6 adet fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA