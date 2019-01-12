Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'in Araban ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 kişi yakalandı.

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Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Araban ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 9 kişinin kimliğini belirledi.

Şüphelilerin Araban ilçesi ile Gaziantep kent merkezindeki adreslerine yönelik düzenlenen operasyonda, D.A, C.K, H.K, A.Y, H.Y, A.C, O.G, A.K. ve C.D, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 15,5 gram çeşitli uyuşturucu madde, 3 dizüstü, bir bilgisayar tarayıcısı, sahte para yapmakta kullanılan çok sayıda boş para kağıdı, 7 cep telefonu, bir el kamerası, 166 sahte bir dolar, bir kurusıkı tabanca, sahte 20 lira ve 4 sahte 10 liralık banknot ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından Araban İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA