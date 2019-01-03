Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda "uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları" iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Aramada 3 cep telefonu, tüfek, tabanca, alüminyum folyoya sarılı 4 paket uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 315 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA