Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kilo 220 gram uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen sıvı madde, 225 gram skunk, 239 kök Hint keneviri, gübre ve kenevir tohumu ile çeşitli araç gereçler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İbn-i Sina Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 kilo 220 gram uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen sıvı madde, 225 gram skunk, 239 kök Hint keneviri, gübre ve kenevir tohumu ile çeşitli araç gereçler ele geçirildi.

Operasyonda, "uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak" suçlarından 2 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.