Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'te uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Gaziantep'te uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik, Hacıbaba, İncilikaya ve Vatan mahallelerindeki 9 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 985 gram esrar, 490 gram eroin, 23 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 295 lira ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.