Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te yolcu otobüsünde, bir kadının eşyaları arasında 760 gram bonzai ile uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir istihbari bilgi üzerine, İstanbul'dan Gaziantep seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsünü otoyol batı gişelerinde durdurdu.

Narkotik köpekleri "Ferman" ile "Badem"in de katıldığı aramada, kadın yolcu S.K'nin eşyaları arasında 760 gram bonzai ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirlenen kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçen kimyasallarla 40 kilogram bonzai yapılabileceği belirtildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.