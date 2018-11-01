Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gaz pedal kısmının altına gizlenen 151,35 gram metamfetamin ile aracın farklı yerlerinde 1 hassas terazi ve 4 bin 845 lira ele geçirildi.

Aracın sürücüsü H.G ise gözaltına alındı.