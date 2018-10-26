Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 72,65 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Akkent Mahallesi'nde bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 72,65 gram esrar ele geçirildi.



Araçta bulunan ve gözaltına alınan E.B, hakkında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edildi.