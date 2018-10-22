Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 25 Aralık Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Fırat Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı.

Söz konusu eve yapılan operasyonda, televizyon sehpasının içerisine gizlenmiş 132,65 gram eroin, 0,87 gram metamfetamin ile hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 40 lira ele geçirildi.

Operasyonda, Ö.K. ve D.T. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.