Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, M.F.B. ve E.B. adlı zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların kullandıkları yerlerde yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, beyaz jelatine sarılı ve kavanoz içerisinde esrar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 290 lira ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.