Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncilikaya Mahallesi Taşlıca yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucu durduruldu.
Araçta yapılan aramada 16 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
Kaçan sürücü ve yanındaki kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.