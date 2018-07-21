Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4.75 gram esrar, 9 kök Hint keneviri, 646 gram eroin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 25 Aralık Polis Merkezi Amirliğine bağlı Narkotim ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli C.Y'yi yaklaşık iki ay teknik ve fiziki takibe aldı.

Vatan Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, 4.75 gram esrar, 9 kök Hint keneviri, 646 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.