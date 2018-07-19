Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun doğu gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, koltuğun altına gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.