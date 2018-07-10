Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Şenyurt Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, 818 captagon hap, 0.50 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ö ve E.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ö tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.