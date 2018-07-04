Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliğince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Beyazlar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 35 kök dişi Hint keneviri, 6 gram esrar ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler M.O, Ş.O. ve A.H.G. yakalanarak gözaltına alındı.