Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Detektör köpek "Onix"in de katıldığı operasyonda, uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal ve uyarıcı maddeler ile 3 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

İş yerinde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.