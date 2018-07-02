Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Şehitkamil ilçesi Nizip Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği 46 BT 256 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, 570 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.G, A.K, Z.K, B.G. ve E.K işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.