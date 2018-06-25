Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık Polis Merkez Amirliği Narkotim ekipleri, Şahinbey ilçesi Karayılan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 6 captagon hap, 1 ruhsatsız pompalı silah ve bu silaha ait 22 adet dolu fişek ile 1 adet menşei belli olmayan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda iş yeri sahibi T.A gözaltına alındı.