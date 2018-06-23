Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Adreslerdeki aramalarda 100 ampul uyarıcı madde, 2 kilo 300 gram esrar, 132 gram eroin, 132 gram eroin, 47 kök Hint keneviri, 100 gram sentetik uyuşturucu ile 15 silah ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı.