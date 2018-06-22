Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 400 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu, 184 kök Hint keneviri ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 450 lira ve 5 silah ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.