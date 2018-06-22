Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, çiçek saksılarında yetiştirilmiş 170 kök Hint keneviri, bir miktar metamfetamin, pompalı tüfek, bıçak, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda H.G, İ.Y, M.K. ve H.U. gözaltına alındı.