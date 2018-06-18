Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Perilikaya, Çıksorut, Deniz, Kıbrıs, Binevler, Malazgirt, Beydilli ve Çukur mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 4 kilo 855 gram esrar, 200 gram eroin, 450 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 820 uyuşturucu hap, 200 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin lira ile 4 tabanca bulundu.



Bu arada, otogarda yapılan uygulamada çiçek saksısına gizlenmiş 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu imalatı ve ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.