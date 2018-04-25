Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda derin dondurucunun içerisinde 7 kilogram eroin ve 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce kent merkezinde düzenlenen operasyonda, bir adreste derin dondurucunun içerisine gizlenmiş vaziyette 7 kilogram eroin ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.