Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'te yapılan operasyonunda, 2 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te yapılan operasyonunda, 2 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yaklanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Doğu Otoban gişelerinde uygulama yapıldı.
Uygulamada durdurulan bir aracın bagaj kısmına gizlenmiş halde, 2 kilo 700 gram metamfetamin bulundu.
Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.