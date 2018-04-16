Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te yapılan operasyonunda, 2 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te yapılan operasyonunda, 2 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yaklanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Doğu Otoban gişelerinde uygulama yapıldı.

Uygulamada durdurulan bir aracın bagaj kısmına gizlenmiş halde, 2 kilo 700 gram metamfetamin bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

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