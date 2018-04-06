Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'in Araban ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik sürdürdüğü çalışma sonucunda ilçe merkezinde şüphe üzerine K.T. yönetimindeki 02 DE 421 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 8 gram bonzai, 3 gram ateş buz ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet araç farı ampulü ele geçirdi.
Olayla ilgili otomobildeki K.T, M.E. ve E.A. gözaltına alındı.