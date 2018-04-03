Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Şahinbey Polis Merkezi Amirliği ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda Binevler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 194 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 5 gram eroin, 1 grama yakın kokain, uyuşturucu hap ve şırınga ile 5 cep telefonu, 2 tablet, 11 harici bellek, masa görüntüsü verilmiş hassas terazi, tabanca, kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 şarjör, pompalı tüfek, 30 mermi ve 2 bıçak ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.