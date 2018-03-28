Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ihbar üzerine doğu gişelerinde bir otomobili durdurdu.



Plakası açıklanmayan otomobilde yapılan aramada, şeffaf poşetlerin içerisinde 5 kilo 450 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.



Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.