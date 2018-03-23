Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Süleymanşah Mahallesi Türkmenler Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Plakası açıklanmayan otomobilde yapılan aramada, 1 tabanca, 2 şarjör, 16 mermi ve şeffaf poşetlerin içerisinde 11 bin 220 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ş, A.A ve M.Ş. haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda Hümanız Mahallesi'nde M.Y'yi gözaltına aldı.

4 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, 1.8 gram bonzai, 0.45 gram metanfetamin ele geçirildi.

M.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.