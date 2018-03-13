Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te 3 kilo 482 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Emeksiz Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 poşet içerisine gizlenmiş 3 kilo 750 gram kubar esrar ile bir dijital terazi ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.