Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şahinbey Mahallesi'ndeki kullanılmayan bir binada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 2 av tüfeği, bir tabanca, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ile terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Ö.Ş, İ.H.Ö, E.B, İ.Y.T, K.B, S.B. ve H.Ü. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyette götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B, K.B. ve S.B. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ö.Ş, H.Ü, İ.Y.T. ve İ.H.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.