Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde, H.Y. adlı şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 1 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemleri sırasında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla İ.C. ve ismi açıklanmayan 2 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken diğer iki zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye çıkarılan İ.C ve H.Y, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.