Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te bir araçta bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 11 fişek ile 215 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde durdurdukları bir araçtaki E.A. ve C.U'nun üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ile aracın direksiyonunun sol kısmında bulunan sigorta bölümüne saklanmış 215 gram eroin buldu.

Olayla ilgili E.A. ve C.U. gözaltına alındı.