Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

07.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:12
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 320 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca, 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberleri | Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haber... Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haber... Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Yalın Sezen Aksu Pınar Altuğ Burcu Esmersoy
Spor Falcao Samatta Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Adana Aralık Diyarbakır Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 10:12:28. #1.14#
title