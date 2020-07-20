Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 104 gram uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap, ruhsatsız 5 tabanca ve 1 tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA