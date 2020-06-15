Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 23 zanlı yakalandı.
15.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:25
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 23 zanlı yakalandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve kullanma aparatı, 66 uyuşturucu hap, 66 şişe sahte alkol, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 5 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA