Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu 23 Gözaltı

Gaziantep'te, polis tarafından 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu, 47 kök Hint keneviri ve 15 silah ele geçirildi, 23 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda özel harekat polislerinin koçbaşı ile kırılarak girdikleri adreslerde arama yapıldı. Operasyonda arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu, 47 kök Hint keneviri ve 15 silah ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlara el konulurken, 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.