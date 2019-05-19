Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda kamyonetin radyatörüne ve yedek su deposuna gizlenmiş, toplamda 9 litre 700 mililitre likit metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonette uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, Güneykent Mahallesi'nde kamyoneti durdurdu. Polislerin yaptığı aramada kamyonette herhangi bir uyuşturucuya rastlanılmadı. Eğitimli köpek kullanılarak kamyonette tekrar detaylı arama yapıldı. Aramada kamyonetin radyatörü ve yedek su deposunda, toplam 9 litre 700 mililitre likit metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucuya el koyarken, kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Gaziantep

Kaynak: DHA