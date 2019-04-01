Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonla 4 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dumlupınar mahallesinde yaptıkları operasyonla uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen C.Ş. Ö.F.G. Ö.U ve E.D. isimli şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, gözaltına alınan Ö.U isimli şahsın üst aramasında uyuşturucu esrar ve metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Ekipler, diğer şüpheli C.Ş'nin ikametinde yapılan aramada ise 54 adet uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirdi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.Ş. ve Ö.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA